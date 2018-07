Uitspraak in verkrachtingszaak ongeldig omdat slachtoffer dronken was

Het Italiaanse Hof van Cassatie ligt zwaar onder vuur omdat een uitspraak in een verkrachtingszaak ongeldig verklaard werd omdat het slachtoffer dronken was.

De feiten: een jonge vrouw werd in 2009 in Brescia verkracht door twee vijftigers nadat ze samen op restaurant waren geweest. Nadien ging de vrouw naar de spoedafdeling van het ziekenhuis, waar ze een verwarrende verklaring aflegde. Twee jaar later werden beide mannen vrijgesproken omdat de rechters de verklaringen van het slachtoffer weinig geloofwaardig vonden. In hoger beroep - zes jaar later - werden de mannen wel veroordeeld. Elk tot drie jaar cel. Dat vonnis werd dinsdag echter ongeldig verklaard door het Italiaanse Hof van Cassatie.

De reden? De rechtbank in beroep had “verzwarende omstandigheden” toegepast, waardoor het een langere straf kon uitspreken. Als argumentatie daarvoor werd gegeven dat de daders alcohol hadden gebruikt tijdens hun aanval. “Maar dat is geen geldige reden voor verzwarende omstandigheden”, oordeelde Cassatie nu.

Het Hof is na de uitspraak meteen onder vuur komen te liggen. “Dit is een enorme stap terug voor vrouwen in Italië”, zegt Lella Palladino, voorzitster van het Italiaanse Vrouwennetwerk tegen Geweld. “Dit maakt het voor vrouwen nog moeilijker om een verkrachting te melden. Als ze al de moed vinden om naar voren te komen, worden ze niet geloofd.”

Er moet nu een nieuw proces komen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat een Italiaanse rechtbank een omstreden uitspraak doet in een verkrachtingszaak. In februari van vorig jaar werd een man nog vrijgesproken in Turijn omdat het slachtoffer niet luid genoeg om hulp had geschreeuwd.