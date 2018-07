Man tegen de rechter: “Ik brak in omdat mijn dochter een goed rapport had”

“Ik wilde een cadeautje kopen voor mijn dochter omdat het haar verjaardag was en ze net een goed rapport had gekregen.” Zo verdedigde een beschuldigde, met negen eerdere veroordelingen op zijn conto, tegenover de rechter dat hij bij een 78-jarige vrouw had ingebroken.

Op 16 mei van dit jaar kreeg de 78-jarige Claudine uit Charleroi inbrekers over de vloer. Ze was op het moment van de feiten niet thuis, maar alerte buren verwittigden de politie die twee verdachten kon oppakken, zo meldt La Dernière Heure.

Het gaat om twee mannen, die allebei illegaal in het land verblijven en allebei bekendstaan bij het gerecht voor eerdere feiten. Ze beweerden nu hun lesje te hebben geleerd en verklaarden de inbraak vanuit hun moeilijke situatie. “Ik wilde een cadeautje kopen voor mijn dochter omdat het haar verjaardag was en ze net een goed rapport had gekregen”, zei H., die al negen eerdere veroordelingen op zijn naam staan heeft.

Gezien hun voorgeschiedenis geloofde de rechter niet veel van hun spijtbetuigingen. Integendeel, er was sprake van verzwarende omstandigheden omdat de kompaan van H., eerder ook al veroordeeld voor diefstal, een dertien centimeter lang mes in zijn bezit had. Er werd respectievelijk drie en twee jaar cel voor de mannen geëist. Daarnaast zullen de beide mannen ook nog veroordeeld worden voor hun illegale verblijf in ons land.

Een vonnis op 30 juli.