Chauffeurs Flixbus willen weg uit Brussel-Noord: “Bendes staan ons op te wachten om reizigers te beroven”

Chauffeurs van de Europese aanbieder van intercitybussen Flixbus slaan alarm over de onveilige situatie aan het station Brussel-Noord. “Het is één grote roversbende daar, waar je niet zeker bent van je leven.”

“Groepen criminelen staan ons op te wachten om busreizigers te beroven en bagage te jatten. Politie is er nauwelijks te zien en Flixbus zelf doet er ook niks aan”, klaagt Ron Weerman uit Lelystad (28), één van de chauffeurs van Nederlandse bedrijven die worden ingehuurd om de sneldiensten te rijden.

“Meerdere keren per week maak ik er bedreigende dingen mee: geweld, intimidatie, messen die getrokken worden, ruzies, diefstal... Het nachtelijke gespuis komt in Brussel-Noord uit alle hoeken en gaten om nietsvermoedende passagiers een poot uit te draaien. Ook wij worden ernstig bedreigd als we willen ingrijpen. Het noodnummer in de bus wordt vaak niet eens beantwoord. Chauffeurs zijn het nu zat en eisen beveiliging”, zegt hij.

Andere stopplaats gezocht

De Duitse Flixbus-directie erkent de penibele toestand in Brussel Noord. “We krijgen veel klachten en werken met man en macht aan manieren om de veiligheid op dat station te verbeteren, in samenwerking met de lokale autoriteiten. Zo zetten we extra personeel in en vragen we instappende reizigers om hun identiteitskaart. Ook doen we een proef met camera’s om de bagageruimte in de bus te bewaken. Open deuren procedures zijn aangescherpt”, aldus een woordvoerster.

Flixbus is naar eigen zeggen al op zoek naar een andere stopplaats in Brussel voor internationale bussen. “Het moet gewoon veilig zijn. Daarom vragen we de Belgische politie om meer fysiek toezicht.”

“Niet de veiligste buurt”

Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politie in Brussel-Noord, zegt op de hoogte te zijn van de problemen. Het is niet de veiligste buurt. Het Maximiliaanpark, waar veel migranten samenscholen, ligt vlakbij. “We krijgen regelmatig meldingen van diefstal.”

De politie doet volgens haar wat ze kan. “We kennen de aankomst- en vertrekuren van de bussen en proberen onze patrouilles rond die tijden concentreren. Maar soms lukt dat niet, omdat we ook andere taken hebben. We zijn in gesprek met Flixbus.”

Dereymaeker benadrukt dat ook Flixbus een taak heeft om de eigen bussen beter te beveiligen. “Daar moeten ze zelf voor zorgen.” Er zijn migranten die volgens haar proberen in of onder bussen naar Groot-Brittannië te reizen. “Daarbij vallen doden.”

Steeds meer buschauffeurs parkeren hun voertuig, als ze ’s nachts hun eindhalte hebben in Brussel, niet meer aan station Brussel-Noord, maar elders waar ze zich veiliger voelen.