Cercle Brugge strikt Japanse WK-ganger Ueda

Cercle Brugge heeft dinsdag de komst van de Japanner Naomichi Ueda aangekondigd. De 23-jarige verdediger komt over van de Japanse recordkampioen Kashima Antlers en tekende bij de Bruggelingen een contract voor vier seizoenen.

Ueda speelt sinds 2013 voor Kashima Antlers, met wie hij de landstitel (2016), beker (2016), League Cup (2015) en Supercup (2017) veroverde in Japan. De rechtsvoetige verdediger maakte in december 2017 onder de toenmalige bondscoach Vahid Halilhodzic zijn debuut voor de Japanse natioale ploeg. Ueda verzamelde sindsdien vier caps en behoorde tot de selectie van de “Samurai Blue” op het afgelopen WK voetbal in Rusland. Daar kwam hij evenwel niet van de bank.

“Twee weken voor de start van de Jupiler Pro League is de komst van de stevige en getalenteerde Ueda een sterke transfer voor Cercle Brugge. Ondanks zijn 23 jaar is Ueda een verdediger die al reeds heel wat ervaring opdeed als basisspeler bij de Japanse topploeg Kashima Antlers. Met zijn discipline, tomeloze inzet en bovendien voetballend potentieel is Ueda als Japans international een echte aanwinst voor Cercle Brugge”, reageerde voorzitter Frans Schotte.