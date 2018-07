OEFENMATCHEN. Zulte Waregem komt al iets beter voor de dag, Oostende verliest van Roeselare

Zulte Waregem vertoonde tegen Hapoel Haifa beterschap in vergelijking met de zwakke prestatie tegen KV Oostende, al moet het gezegd: de tegenstander was minder. De Israëlische ploeg startte het best, maar dat lag vooral aan Zulte Waregem. Al na vier minuten stond het – alweer – op achterstand na zwak verdedigen.

Gaandeweg de eerste periode kwam Essevee beter in de match. Twee knappe collectieve aanvallen kon Harbaoui net niet afronden doordat zijn schoten afgeblokt werden. De derde keer was het wel raak. Kaya knalde met links een volley knap overhoeks binnen. De Pauw liet na om Essevee op voorsprong te brengen.

Essevee monopoliseerde de bal in de eerste helft nadat het vroeg op achterstand kwam. Harbaoui en De Pauw kwamen dicht bij een doelpunt maar het was Kaya die wist te scoren. We gaan rusten met 1-1. #zwahai pic.twitter.com/MkfcVbvFj3 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) 17 juli 2018

De Israëliërs hadden nog een goede kans in de tweede helft, maar Bostyn stond pal. Verder dan een gelijkspel geraakte Zulte Waregem niet.

Zulte Waregem: Bansen (46’ Bostyn), De fauw (60’ Walsh), Baudry, Bürki (60’ J. Bjørdal), Demir, Marcq (60’ Jensen), Faik, Buffel (60’ Bongonda), De Pauw (76’ Nissilä), Kaya (76’ Soisalo), Harbaoui (76’ H. Bjørdal)

Doelpunten: 4’ Ginsari 0-1, 33’ Kaya 1-1

Oostende verliest van Roeselare

KV Oostende heeft dinsdag in Knokke-Heist tegen 1B-club Roeselare zijn voorlaatste oefenwedstrijd verloren met 2-3. KVO vatte de West-Vlaamse derby niet aan met zijn beste elftal. Op Zarko Tomasevic en Aleksandar Bjelica na raakte niemand van de basisopstelling vorig seizoen aan meer dan tien wedstrijden. Ook de herstelde Nicolas Rajsel en nieuwkomers Fashion Sakala, Fabrice Ondoa en Indy Boonen stonden aan de aftrap. KSV Roeselare stelde wel zijn sterkste ploeg op.

Aan de rust stonden de troepen van Gert Verheyen dan ook 0-3 in het krijt na doelpunten van Thibaut Van Acker (19.), Ben Yagan (31., penalty) en Godwin Saviour (45.+2). Na de pauze bracht Bjelica (50.) de kustploeg op voorsprong, Sakala (65.) scoorde de aansluitingstreffer. Rajsel had de gelijkmaker aan de voet, maar de 3-3 strandde op de paal. Vrijdag ontvangt KVO het Kroatische Dinamo Zagreb in de Versluys Arena.