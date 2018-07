Carpoolers klagen: “Truckers palmen parkings in en staan zelfs op gehandicaptenplaatsen”

Veel plaats is er niet op de carpoolparking. Ofwel nemen de trekkers twee plaatsen in, ofwel de wagens van de truckchauffeurs. Foto: mvl

Halle / Buizingen - Truckchauffeurs palmen meer en meer de verschillende carpoolparkings in Halle in. De stad beloofde al in april maatregelen te nemen, maar die blijven voorlopig uit.

Wie vanop de Bergensesteenweg (N6) de carpoolparking Halle-Rattenput wil opdraaien, moet meestal vaststellen dat meerdere parkeerplaatsen al zijn ingenomen door vrachtwagens. Ook staan dikwijls personenwagens dwars geparkeerd over de parkeervakken, zodat ze ruimte voor twee innemen. “Die situatie sleept al een jaar aan”, zegt Roger Leroux (70). Hij en zijn wandelvrienden gebruiken de parking al jarenlang. Wanneer ze in weekend op stap gaan, spreken ze hier af om samen te rijden. Alleen lukt dat de laatste maanden niet meer. “Zoals ze hier nu geparkeerd staan, is het elke dag zo, ook in het weekend. De vrachtwagenchauffeurs parkeren hier hun trekker. En als ze moeten vertrekken, parkeren ze hun personenwagen over twee vakken zodat ze bij hun terugkeer weer plaats hebben voor de trekker. In het begin stonden er af en toe eens vrachtwagens, nu is deze parking volledig opgeëist.”

Roger hoopt dat de stad of de politie dan ook snel ingrijpt. “De parking ligt vlak naast de oprit van de N203a en is bedoeld voor carpoolers. Alleen vinden die hier nu geen plaats. Ik hoop dat de stad voor de truckers een aangepaste parking vindt, want deze parking is voor hen te klein. Wij mogen op de stadsparkings toch ook niet twee parkeerplaatsen innemen of op de gehandicaptenplaats gaan staan”, zegt Leroux.

Tonnagebeperking

Politiezone Zennevallei laat weten dat ze voorlopig niet kan optreden omdat er nog geen tonnageverbod is. “We zullen wel ingrijpen als er misbruik wordt gemaakt van de gehandicaptenplaatsen, maar voorts wachten we op initiatief van de stad Halle”, klinkt het bij de politiezone. Nochtans werd tijdens de gemeenteraad van april al beslist om in te grijpen op de carpoolparkings. De raad besliste op de carpoolparking langs de N6 enkel nog personenwagens en andere kleine voertuigen toe te laten. Er zou een bord komen dat het parkeren van vrachtwagentrekkers verbiedt. Ook sommige andere Halse carpoolparkings zouden zo'n verbod krijgen, terwijl de parking aan de N7 een aparte zone voor vrachtwagens zou krijgen.

Wachten op toestemming

Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) laat in een korte reactie weten dat de stad wacht op een toelating van het Agentschap Wegen & Verkeer om een parkeerverbod voor vrachtwagens in te voeren, omdat de parking langs een gewestweg ligt. Zodra die toelating er is, kan de stad de nodige borden plaatsen.