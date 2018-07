Antwerpen - De Antwerpse drugsmaffia heeft een prijs gezet op het hoofd van M.E., de ­eigenaar van wokrestaurant Mister Noodles in de Abdijstraat. De voorma-lige acteur wordt ervan beticht 120 kilo cocaïne te hebben gestolen.

De 26-jarige M.E., die verdacht wordt in een groot onderzoek naar de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen, was de voorbije weken al twee keer het doelwit van een aanslag. Midden juni openden ...