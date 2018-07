Antwerp haalt verdediger die rood kreeg na homobelediging

Antwerp haalt met Simen Kristiansen Juklerød (24) een Noorse linkerflankverdediger en -middenvelder. Hij tekent voor twee jaar met optie en komt van het Noorse Valerenga.

Daar speelde hij 63 wedstrijden en was hij goed voor negen goals en tien assists in ruim twee seizoenen tijd. Daarvoor speelde hij bij de Noorse tweedeklasser Baerum SK, waar hij in 2015 rood kreeg omdat hij een tegenstander had uitgescholden voor homo. Zo was hij de eerste voetballer ooit die werd uitgesloten na homofoob taalgebruik.