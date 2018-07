Vorig jaar 13 procent meer aanvragen: bijna de helft krijgt thuis euthanasie

Zowat de helft van de mensen die om euthanasie hebben gevraagd, kiest ervoor om thuis te sterven. Dat blijkt uit het tweejaarlijks verslag van de ­Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

Wim Distelmans. Foto: AP

“Mensen verkiezen hun vertrouwde omgeving, in plaats van bijvoorbeeld het ziekenhuis”, aldus voorzitter Wim Distelmans. De commissie vraagt in haar verslag ook met aandrang aan de overheid om de bevolking ­beter voor te lichten over de regelgeving rond euthanasie. “Er blijven te veel pijnlijke misverstanden bestaan, waardoor mensen denken dat ze met alle documenten in orde zijn, terwijl dat in realiteit niet het geval is.”

Het aantal aanvragen voor euthanasie steeg vorig jaar met 13 procent, tot 2.309 dossiers. “We denken dat de stijging een gevolg is van een eerste, grote groep aanvragers die ouder is geworden dan 80 jaar. Door de hoge leeftijd ontwikkelen sommige van hen verschillende ernstige ziektebeelden, die een menswaardig leven zeer moeilijk maken.”