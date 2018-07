Real Madrid legt 35 miljoen en 4-jarig contract klaar voor Thibaut Courtois

Het WK zit erop, maar de wereld blijft over onze Rode Duivels spreken. En dan al zeker in Spanje. Verschillende bronnen melden dat Real Madrid 35 miljoen veil heeft voor doelman Thibaut Courtois (26) en ook Eden Hazard (27) wil.

Van zodra Chelsea zekerheid heeft over een opvolger voor Courtois, kan het snel gaan

Chelsea zit met de handen in het haar: Thibaut Courtois is op weg naar de uitgang. Dat hadden The Blues ook voor het WK kunnen voorspellen - zeker omdat de keeper nog maar één jaar contract meer heeft –, maar de Engelse topclub heeft geen vervanger klaarzitten. Zolang er geen definitief uitzicht is op een andere doelman wil voorzitter Abramovich zijn fiat niet geven.

Chelsea kon gaan voor de Braziliaan Allison Becker van AS Roma, maar Liverpool lijkt die binnen te halen voor 70 miljoen euro. De Londenaren kunnen die deal wel nog kapen, maar zijn niet bereid om zoveel te betalen. Op Stamford Bridge worden ondertussen wel veel keepers aangeboden en Kasper Schmeichel van Leicester City lijkt een realistische optie.

Courtois moet ondertussen op zijn tanden bijten. Verschillende topclubs willen de beste keeper van het WK binnenhalen, maar Real beschikt over de beste papieren. Het zwaait volgens verschillende bronnen met 35 miljoen euro en een contract voor vier seizoenen. Dat laatste is logisch, want als 26-jarige wil Courtois minstens tot zijn 30ste zekerheid over zijn toekomst. Een definitief (voor)akkoord wordt nog ontkend, maar van zodra Chelsea quasi zekerheid heeft over zijn opvolger kan het snel gaan.

Hazard complexer

Mogelijk spelen er dit seizoen dan zelfs twee Belgen bij Real, want ook Eden Hazard wordt hardnekkig gelinkt aan de Koninklijke. Al is dat dossier nog een pak ingewikkelder. De transfermarkt in Engeland sluit vanaf dit seizoen al op 9 augustus. Daarna kunnen spelers de Premier League wel nog verlaten, maar de Engelse clubs kunnen dan geen vervanger meer halen. Hazard is de absolute ster van Chelsea en in amper drie weken tijd nog iemand aantrekken die eenzelfde rol kan vertolken, zowel sportief als commercieel, wordt een moeilijke zaak. Daarom circuleren er geruchten dat Chelsea dik 200 miljoen wil voor de Duivel die nog twee jaar contract heeft.

Hazard heeft wel duidelijk aangegeven dat hij een voorkeur heeft voor Real. Spaanse media speculeren nu ook dat hij minstens 20 miljoen euro per jaar wil verdienen en zou eisen dat Neymar niet naar Bernabeu komt.