Vier jonge zwemmertjes op nippertje gered terwijl ouders shoppen: “Laat je kinderen nóóit alleen in zee”

Blankenberge - Vier kinderen tussen 10 en 11 jaar zijn gisteren in Blankenberge aan de dood ontsnapt toen ze zonder begeleiding in zee gingen zwemmen. Ze negeerden de strandredders en werden verrast door de sterke stroming. Op dat moment was er van de ouders geen spoor. “Voor hetzelfde geld was dit veel erger afgelopen. Laat je kinderen alstublieft nooit alleen in zee zwemmen”, aldus hoofdredder Tom Cocle.

Terwijl het ongeluk gebeurde, zaten enkele ouders op de dijk, enkele anderen waren gaan shoppen Het was de zwaarste reddingsoperatie in twee jaar. Twee redders raakten lichtgewond

Het scheelde geen haar. Vier kinderen tussen 10 en 11 jaar ontsnapten gisteren voor het strand van Blankenberge aan de dood toen ze zonder begeleiding gingen zwemmen in de zee. Redders hadden hen al verschillende keren aangemaand om voorzichtig te zijn, maar de kinderen weigerden te luisteren. Plots ging het mis. “Een strakke wind van vijf beaufort, laag ­water en een sterke stroming hebben hen verrast”, aldus hoofdredder Tom Cocle.

Een kind met een arm in het gips ging tientallen meters ver in zee plots kopje-onder en kon door vier redders maar ternauwernood gered worden. Een ander kind verdronk iets verder bijna tussen rotsblokken voor een golfbreker. Een redster kon zich nog tussen de rotsen gooien en het kind boven water houden terwijl de golven over de twee sloegen.

“Ze werden nochtans meermaals gewaarschuwd, maar wilden niet uit het water komen”, vertelt ­Cocle. Straf: van de ouders van de kinderen was op dat moment geen spoor. “Die kinderen zaten onder de schaaf­wonden en waren in shock, maar hun ouders ­wisten nog van niets. Zij moesten nog gezocht worden. Het ene paar bleek op de dijk te zitten, een ander koppel was gaan shoppen. De kinderen ­gingen dus helemaal ­alleen zwemmen. Ongelofelijk.”

Fikse uitbrander

In totaal kwamen er liefst zeven redders aan te pas om het viertal weer veilig op het droge te krijgen. Twee redders raakten lichtgewond. Zij liepen vooral schaafwonden aan ­armen en benen op. “Een interventie van die omvang hebben we al ­bijna twee jaar niet meer gehad. ­Gelukkig waren we centraal op het strand met relatief veel redders, want het is geen sinecure om in enkele seconden tijd zoveel volk ter plaatse te krijgen. We hadden zelfs geen tijd om het ­rampenplan af te kondigen”, aldus Cocle.

De ouders van de kinderen kregen ter plaatse een fikse uitbrander. Niet alleen van de redders, ook van de ­politie. Ze boden hun verontschuldigingen aan en dropen daarna af. Maar meer dan ooit willen de redders en de politie iedereen op het hart drukken dat het levensgevaarlijk is om kinderen alleen te laten zwemmen in zee. “We hebben hun ouders duidelijk ­gemaakt dat ze enorm veel geluk gehad hebben. Dit had veel erger kunnen aflopen. Fataal zelfs. Zoiets moet doordringen. Dertig seconden kunnen al het ­verschil betekenen tussen leven en dood. Laat kleine kinderen dus alstublieft nooit alleen in zee zwemmen, want zo snel kan het gaan”, ­besluit Cocle.

Eerder deze maand deden redders al een oproep naar ouders om aandachtiger te zijn als de kinderen op het strand spelen. Er werd daarbij ook aangeraden om bijvoorbeeld niet op de smartphone te tokkelen. “Zelfs dat kleinste moment van ­onoplettendheid is voldoende om kinderen uit het oog te verliezen.”