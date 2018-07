CLUBNIEUWS. Gent zoekt oplossing voor transfer van 4 miljoen, twee spelers niet op ploegfoto Anderlecht

AA Gent blijft verveeld zitten met het zware contract van Franko Andrijasevic, die vorige zomer nog overkwam voor 4,25 miljoen maar waar nu een oplossing voor wordt gezocht. Anderlecht maakte zijn eerste teamfoto met 35 spelers, daarop ontbraken nog twee kernspelers die gelinkt worden aan een transfer.

Oplossing voor Andrijasevic?

AA Gent blijft verveeld zitten met het zware contract van Franko Andrijasevic. Zijn brutoloon komt flink boven het miljoen euro uit. Andrijasevic kwam vorige zomer over voor 4,25 miljoen en tekende tot 2022. Volgens de Kroatische krant Dnevno zou Andrijasevic’ ex-club HNK Rijeka geïnteresseerd zijn hem terug te halen, maar Rijeka heeft niet genoeg slagkracht om loon of transfersom te betalen. Rijeka zou bereid zijn een huurcontract uit te werken waarbij Andrijasevic een deel van zijn loon laat vallen en Gent en Rijeka een stuk betalen met afspraken over een eventuele transfer nadien.(vdm, ssg)

Alleen Dendoncker en Thelin staan niet op de foto bij Anderlecht

Anderlecht maakte zijn eerste teamfoto met 35 spelers. Op die foto ontbraken nog twee jongens: Leander Dendoncker en Isaac Kiese Thelin, beiden nog in verlof na het WK. Voor deze twee wordt wel gewerkt aan een transfer. Het Italiaanse Atalanta is momenteel het meest concreet voor Dendoncker, maar die club oogt niet erg sexy. Alleen haakte na Lyon ook Betis af voor de middenvelder, want dat haalde William Carvalho (ex-Cercle). Aanvaller Thelin staat nog altijd op de lijst van het Chinese Bejing Guon en dat klinkt aanlokkelijker dan een nieuwe uitleenbeurt.

Kara en Teodorczyk waren wel terug. Teo blijft ervan overtuigd dat hij kan concurreren met Santini en Dimata voor een basisplaats en aanvaardt maar moeilijk dat hij eigenlijk weg moet. Kara staat wel open voor een transfer (naar Galatasaray), maar dat blijkt niet simpel na zes maanden zonder echte match na zijn knieoperatie. Zijn er garanties dat die kniekwetsuur niet meer opduikt?

Nog opvallend op de foto: veel jongeren. Zo poseert verdediger Sebastiaan Bornauw mee alsook de Ghanezen Sowah en Dauda. Zijn zouden niet vertrekken en een echte kans krijgen.(jug)

Mitrovic voor 3,5 miljoen definitief naar Club

Matej Mitrovic (24) keert dan toch terug naar Club Brugge. De Kroatische verdediger werd vorig seizoen al een halfjaar geleend van Besiktas en Club wou Mitrovic graag definitief aan zich binden. In Brugge vonden ze de aankoopclausule van zo’n 4,5 miljoen euro – die het tot 31 mei kon lichten – echter te hoog. Besiktas leek niet te willen plooien en zou op een bepaald moment zelfs tot 7 miljoen euro gevraagd hebben, maar gisteren kwam er dan toch een akkoord. Mitrovic verhuist – behoudens ongelukken – definitief voor 3,5 miljoen euro. De Kroaat – die in extremis uit de WK-selectie werd gelaten– maakte er nooit een geheim van dat hij een terugkeer naar Istanbul niet zag zitten en met Club graag de Champions League wil spelen.

Gisteren trainden de troepen van Ivan Leko overigens voor de laatste keer voor publiek in aanloop naar de Supercup tegen Standard van zondag (20 uur). Het moet dan wel enkele sleutelspelers missen. Mechele (overbelasting buikspieren) en Nakamba (knie) komen sowieso niet in actie. Ook Diaby zal wellicht niet spelen. Het trio wordt gespaard.

Ook Limbombe, die de groepstraining hervatte, speelt zo goed als zeker niet. Hij staat nog steeds op vertrekken. Door hun afwezigheid krijgen Rits, Danjuma en Schrijvers mogelijk hun kans. Letica start in doel.

Monaco stuurt ook Belg naar Cercle

Tot nu toe stalde AS Monaco vooral buitenlanders bij Cercle Brugge. Maar de moederclub stuurt nu eindelijk ook een Belg naar de vereniging: Adrien Bongiovanni (18). De offensieve middenvelder kreeg zijn opleiding bij Standard, maar verhuisde op zijn zestiende naar het Prinsdom. Hij trainde geregeld mee met de Monegaskische A-ploeg, maar haalde nooit de selectie. Monaco-coach Leonardo Jardim wilde Bongiovanni graag houden, maar de spelverdeler vindt het tijd om speelminuten te verzamelen op het hoogste niveau en kiest daarom voor één seizoen bij Cercle.

Nog bij groen-zwart tekende de Japanse verdediger en WK-ganger Naomichi Ueda een contract.(jug, kv)

*** De Colombiaanse verdediger Jhon Lucimi (20) tekent vandaag een 4-jarig contract bij Genk.

*** Waasland-Beveren haalt met Rafidine Abdullah (24) een vervanger voor middenvelder Agban. Hij komt van de Spaanse tweedeklasser FC Cadiz en tekende voor 2 seizoenen met optie.(whb)

*** Taiwo Awoniyi tekende een langdurig contract bij Liverpool. Vorig seizoen werd de spits uitgeleend aan Moeskroen. Nu in beeld voor een huur aan Gent, Club en Anderlecht.

*** Dylan Bronn is na het WK terug bij Gent, maar is nog 6 à 8 weken out met de knieblessure.

*** Bij Standard nog geen teken van Carcela, die zich maandag tegen de afspraken in niet meldd. Ochoa wordt vrijdag terug verwacht, na het WK. (bfa)