Raad van Europa publiceert kritisch rapport over Azerbeidzjan

Het Comité voor de Preventie van Marteling (CPT) van de Raad van Europa is in een nieuw rapport kritisch voor de ordediensten in Azerbeidzjan. “Marteling straffeloosheid en corruptie blijven systematisch en wijdverbreid aanwezig”, luidt het onder meer.

Het CPT bracht tussen 2004 en 2017 zes bezoeken aan Azerbeidzjan, dat sinds 2003 wordt geleid door president Ilham Aliyev. “De bevindingen doen uitschijnen dat er een cultuur van algemeen verbrijd geweld is bij diverse diensten binnen de ordehandhaving”, luidt het. “Het gebruik van marteling en andere vormen van slechte fysieke behandeling” komt zowel bij de politie als het leger “systematich, wijdverbreid en blijvend” voor.

Daarnaast is er ook “een ernstig probleem van straffeloosheid”. Onderzoeken naar beschuldigingen van marteling worden niet voldoende onderzocht en daarnaast is er ook een gebrek aan “juridische waarborgen” voor gedetineerden, “zoals de toegang tot een advocaat, de melding van de detentie aan een derde, de toegang tot een arts en het verkrijgen van informatie over zijn rechten”, klinkt het.

Het CPT wijst er voorts op dat er in Azerbeidzjan “een probleem van constante overbevolking in de gevangenissen” heerst. Daardoor zijn er “slechte fysieke omstandigheden, een gebrek aan activiteiten en ongeschikte medische zorgen”. De cipiers zijn onderbezet en onderbetaald.

De Raad van Europa bestaat uit 47 landen en houdt zich vooral bezig met het toezicht op de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat in de lidstaten. De band tussen de organisatie en Azerbeidzjan is niet onbesproken. Eind vorige maand werden nog veertien voormalige leden van de Parlementaire Vergadering, onder wie de Belgische liberalen Alain Destexhe en Stef Goris, “voor het leven” uitgesloten in de nasleep van Azerigate.

Dat schandaal barstte los in januari 2013, toen een Duitse ngo leden en oud-leden van de Raad van Europa ervan beschuldigde dat ze zich hadden laten omkopen door de regering van Azerbeidzjan. Ze zouden in ruil een kritisch rapport over de situatie van politieke gevangenen in het land hebben weggestemd.