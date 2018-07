Serieverkrachter van Frans-Belgische grensstreek geeft 22 nieuwe feiten toe, ook in ons land

De Franse fabrieksarbeider die vlakbij de Belgische grens woonde en beschuldigd wordt van 19 verkrachtingen, heeft opmerkelijk bekentenissen afgelegd tijdens een verhoor. Hij gaf nog 22 andere aanrandingen toe, melden Franse media.

De zaak rond Dino Scala houdt Frankrijk en België al enige tijd in de ban. De 56-jarige Fransman, een getrouwde fabrieksarbeider, vader van drie en gevierd voetbalvoorzitter, werd in februari opgepakt als verdachte van de aanranding van een meisje van 16 jaar in ons land. Dat gebeurde op 5 februari iets voor 7 uur ’s ochtends in de buurt van Erquelinnes, in de provincie Henegouwen.

Scala, die dichtbij de Belgische grens woont in Pont-sur-Sambre, werd nochtans omschreven als minzaam en boven alle verdenking en zou nooit op de radar van de politie gekomen zijn als zijn voertuig niet op de plaats van de feiten gefilmd zou zijn. Het was een Belgische speurder die de man kon linken aan de gruweldaad.

Tijdens zijn eerste verhoor gaf hij de feiten toe en bekende hij meteen nog een tiental verkrachtingen en een veertigtal gevallen van seksuele agressie sinds 1988 in meerdere gemeenten in de Sambervallei. Uiteindelijk werd hij in verdenking gesteld voor 19 van die feiten.

Werkwijze

De werkwijze van de man was telkens nagenoeg dezelfde. Hij verraste zijn slachtoffers vroeg ’s ochtends, benaderde hen in de rug en wurgde hen met zijn voorarm tot ze buiten westen waren. Hij deed dat telkens in de buurt van zijn woonplaats en sloeg vooral toe in de winter, omdat de mensen dan later opstaan. Hij dreigde zijn slachtoffers vaak ook af en gebruikte geregeld een mes.

Nog meer feiten

De politie heeft sinds zijn arrestatie zijn levenswandel in kaart gebracht. Nieuwe informatie kwam op 20 en 21 juni tijdens een nieuw verhoor van de man zelf: hij biechtte op schuldig te zijn aan nog 22 aanrandingen en gaf toe zijn slachtoffers meerdere dagen gevolgd te hebben voor hij toesloeg, zoals een jager.

Van die nieuwe aanrandingen zouden er acht in ons land gebeurd zijn. Het parket van Charleroi onderzoekt ze.