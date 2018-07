Anderlecht liep verdediger mis die voor grof geld naar Barcelona trok: “Het was een moeilijk geval”

Thomas Vermaelen krijgt volgend seizoen in de verdediging van FC Barcelona stevige concurrentie van Clément Lenglet. De 23-jarige Fransman maakte onlangs de overstap van FC Sevilla, maar had ook bij Anderlecht kunnen spelen. Dat onthult ex-manager Herman Van Holsbeeck in Sport/Voetbalmagazine.

Lenglet maakte enkele jaren geleden furore bij de Franse club Nancy en trok in de winter van 2017 naar Sevilla voor 5,4 miljoen euro. Amper achttien maanden later legde Barcelona 35,9 miljoen euro op tafel voor de centrale verdediger die Anderlecht misliep.

“Mensen die toen dicht bij het dossier zaten, bevestigen dat hij in Brussel is geweest en het oefencomplex in Neerpede heeft bezocht”, aldus Sport/Voetbalmagazine. “In de maanden voor dat bezoek werd Lenglet een aantal keer gescout en alle rapporten waren positief. Het dossier werd met de hoogste prioriteit doorgegeven aan Herman Van Holsbeeck”.

“Topper”

Volgens Van Holsbeeck was de transfer een moeilijk geval. “Ik heb Mogi Bayat ingeschakeld en die zei dat Lenglet een topper was. Maar hij voegde er meteen aan toe dat het wat zou kosten. Dat was geen probleem. We hebben bekeken of hij haalbaar was en dat bleek niet het geval.”

Lenglet wilde naar een grote competitie zoals de Spaanse, Engelse of Italiaanse. “We hebben de forcing gevoerd om hem te overtuigen, maar het is niet gelukt. Lenglet heeft woord gehouden want hij is niet veel later naar Sevilla gegaan. Zijn transfer naar Barcelona is het bewijs dat we het goed gezien hadden”, aldus Van Holsbeeck.