Dome Assistance betaalt werknemers voortaan tweede voorschot

Een eeuw geleden was het bepaald een statussymbool huishoudpersoneel in dienst te hebben. Het statuut waarin deze mensen toen werden tewerkgesteld was geenszins gereguleerd. Verhalen van vergoeding door ‘kost en inwoon’, soms zelfs doorgegeven naar de volgende generatie, waren geen uitzondering in de maatschappelijk hogere kringen. Het was dan ook moeilijk als arbeider om uit deze sociaal afhankelijke situatie los te komen.

Vandaag, anno 2018, waarin de markt van de huishoudhulp een volwaardig sociaal statuut is toegemeten, hebben we ook een maatschappelijke evolutie doorgemaakt naar gezinnen met twee uitwerkende ouders, alleenstaande professionals, één-oudergezinnen, en alle mogelijke levensvormen waarin het individu vrijuit zijn plaats kan vinden. “De vraag naar en het vinden van een geschikte huishoudhulp is acuter, sneller, efficiënter en soms ook volatieler geworden”, weet Erika Tuypens, ceo van erkende dienstenchequeonderneming Dome Assistance.

Balans werk-privé

Het werken als huishoudhulp is hoe langer hoe meer een bewuste keuze. Het beroep stelt de werknemer in staat op een volwaardige wijze financiële onafhankelijkheid op te bouwen in combinatie met een degelijk sociaal statuut én een gezinsleven. “Als huishoudhulp kies je immers, in samenspraak met de erkende onderneming, hoeveel uren je wenst te werken, in welke regio, voor welke periode etc… - een flexibele, aanpasbare vorm van work-life balance zoals je dat als individu persoonlijk aanvoelt en wenst in te vullen”, legt Erika Tuypens uit. “Dit is meteen ook het grote voordeel en vaak dé factor om nieuwe kwalitatieve werknemers, op zoek naar een nieuwe uitdaging, over de streep te trekken.

Ook al ging het systeem van de dienstencheques in 2004 schoorvoetend van start, bijna als ‘try-out’ om het zwartwerk tegen te gaan, het bleek aan een enorme nood te beantwoorden en deze markt blijft tot vandaag nog steeds groeien.

Werknemers ontzorgd

Bovenstaande impliceert evenwel niet dat de job er gemakkelijker op is geworden. “De ruim 10 jaar dat we huishoudhulpen vanuit - inmiddels - 7 locaties in Vlaanderen begeleiden, blijkt het tegendeel”, weet Tuypens. “Wekelijks betreedt de huishoudhulp de privéwereld van verschillende klanten met uiteenlopende verwachtingen, gewoontes, levensstijlen en levensvisies. Dit vereist heel wat inlevings- en aanpassingsvermogen. Onze rol van coach en klankbord is dus met de jaren heel sterk geëvolueerd en wint voortdurend aan belang.”

Vanuit dit inzicht heeft Dome Assistance sinds de opstart steeds ingezet op het ontzorgen van haar werknemers. “De lokale aanwezigheid van ons coaching team is al lang niet meer ingegeven door logistieke vereisten om regelmatig papieren cheques in ontvangst te nemen, prestatielijsten af te geven of planningen te bespreken”, legt Erika Tuypens uit. “We werken voor 80% met elektronische dienstencheques (het landelijk gemiddelde is slechts 50%) en onze in-house ontwikkelde ‘Dome-App’ zorgt ervoor dat planningen en wederzijdse communicaties digitaal verlopen, tot grote appreciatie van onze ‘Dome Assistenten’ én van onze klanten, die zich verbonden weten met een bedrijf dat, midden in de digitale wereld waarin we leven, inspeelt op maatschappelijke en technologische trends en in de dienstenchequewereld op dat vlak een voorloper is.”

“Gesprekken in de lokale kantoren zijn voornamelijk gericht op het welbevinden van onze Dome Assistenten, op de positieve uitbouw van hun relatie met de hun toevertrouwde klanten, op hun veiligheid op de werkposten. De teamleden in de kantoren fungeren voornamelijk als klankbord en zorgen dat de huishoudhulp zich ‘gehoord’ voelt”, voegt Erika Tuypens nog toe.

>

>

>