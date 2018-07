Op weg naar record: bijna 600 kinderen verloren gelopen aan Belgische kust

In de eerste weken van juli moesten de redders aan de Belgische kust al 597 kinderen terugbrengen naar hun ouders of begeleiders. Daarmee stevenen we af op een nieuw record.

De redders aan de Belgische kust beleven een erg drukke maand juli. Dankzij het heerlijke zomerweer komen vele honderden en duizenden mensen elke dag met hun kinderen naar het strand. Ze zonnen, lezen een boek, bouwen zandkastelen en spelen in het water.

Vooral dat laatste kan gevaarlijk zijn, bleek dinsdag. Vier kinderen tussen 10 en 11 jaar ontsnapten in Blankenberge aan de dood toen ze zonder begeleiding in zee gingen zwemmen. Redders konden nog net hulp bieden. De ouders van kinderen zaten in een strandbar of waren aan het shoppen.

De redders roepen ouders of begeleiders op om hun kinderen goed in de gaten te houden. Dat is geen evidentie, blijkt ook uit cijfers die de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (kortweg IKWV) dinsdag bekendmaakt. In de eerste twee weken van juli moesten de redders op het strand al 597 kinderen terugbrengen naar hun ouders of begeleiders nadat die verloren gelopen waren.

Ter vergelijking, in 2017 waren dat er maar 162 en in 2016 247. Het record voor de volledige maand juli ligt op 914. Dat was in 2003. Die piek lijkt dus te worden overstegen, aangezien het blijft zomeren. In Oostende liepen 226 kinderen verloren, in Blankenberge 153. In het meer rustige Bredene en Zeebrugge verloren respectievelijk vijf en twee kinderen hun oriëntatie.

Polsbandjes

De meeste kinderen worden binnen de tien minuten terug bij hun ouders of begeleider gebracht. Dat toont volgens IKWV aan dat de gratis anti-verdwaalarmbandjes van Maya De Bij en Bumba goed werken. 750.000 bandjes worden verdeeld via de toeristische diensten, de redders, de lijnwinkel, EHBO-posen en dagbladhandelaars. Toch rekent IKWV ook op de verantwoordelijkheidszin van de ouders die hun kinderen goed moeten inlichten en ze nooit onbegeleid in het water mogen laten gaan.

Tips voor een bezoek aan het strand:

- Maak je kinderen vertrouwd met de redders zodat ze hen durven aanspreken als ze de weg kwijt zijn én spreek onder de volwassenen een beurtrol af om de kinderen in het oog te houden. Zo komt iedereen aan ontspanning toe.

- Laat je kinderen bovendien nooit onbegeleid het water in. Ook kinderen met een zwemdiploma kunnen zwaar in de problemen komen door sterke stroming of golven.

- De gratis polsbandjes zijn te verkrijgen bij de redders, EHBO posten, openbare toiletten, toeristische kantoren, badkarhouders, lijnwinkels en dagbladhandelaars aan de kust.