Dit wordt de eerste wedstrijd van Ronaldo bij Juventus: geen Real Madrid, wel de Turijnse heuvels

Cristiano Ronaldo werd maandag officieel voorgesteld als speler van Juventus. De Oude Dame betaalt 112 miljoen euro voor de superster, die Real Madrid na negen jaar verlaat. De eerste wedstrijd van de Portugees staat gepland op 12 augustus.

Ronaldo zal net als andere WK-gangers zoals Blaise Matuidi en Mario Mandzukic de voorbereidingen op het nieuwe seizoen beginnen op 30 juli. Een deel van de selectie zit dan echter in de Verenigde Staten voor een promotietoer. Daar staan de volgende oefenwedstrijden op het programma:

25 juli: Juventus - Bayern

28 juli: Benfica - Juventus

1 augustus: MLS All Stars - Juventus

4 augustus: Real Madrid - Juventus

Het is dus, spijtig genoeg, niet de bedoeling dat Ronaldo begin augustus zijn ex-team alweer in de ogen kijkt. De eerste wedstrijd waarin de Portugees hoogstwaarschijnlijk te bewonder zal zijn, vindt acht dagen later plaats. Op 12 augustus staat namelijk de veertiende editie van de Trofeo Gianni Agnelli op het programma.

Dat is een jaarlijkse wedstrijd tussen het A-team van Juventus en een selectie van de beste beloften van de Oude Dame. De partij wordt gespeeld op het domein van Villar Perosa, dat eigendom is van de Agnelli-familie en zich situeert in de Turijnse heuvels.

Er komen altijd heel wat Juventus-fans opdagen voor deze eerste oefenpartij van de Oude Dame op Italiaanse bodem. Het is echter niet een debuut in de grote schijnwerpers.