MeTooFoot: vrouwen in Frankrijk aangerand tijdens viering WK-winst

De WK-winst van Frankrijk zorgde afgelopen weekend niet enkel voor vreugde en festiviteiten, maar ook voor rellen, plunderingen én grensoverschrijdend gedrag. Tientallen vrouwen maakten de voorbije dagen al melding van intimidatie en zelfs aanranding, dat doen ze op sociale media via de hashtag #metoofoot.

Dat Les Bleues zich de komende jaren wereldkampioen in het voetbal mogen noemen, werd afgelopen zondag meer dan uitvoerig gevierd. Duizenden mensen trokken de straat op om hun vreugde te uiten, maar de festiviteiten liepen op verschillende plaatsen in Frankrijk, onder meer in Parijs, danig uit de hand. De politie had de handen vol met relschoppers, maar ook met ongelukken in het feestgedruis.

#MeTooFoot

Pas maandag werd nog een ander probleem duidelijk: de vreugde van menig Fransman had namelijk ook voor heel wat losbandigheid gezorgd. Al sinds maandag laten verschillende vrouwen via de hashtag #metoofoot weten dat ze werden lastiggevallen.

Vooral op Twitter meldden tientallen vrouwelijke supporters die zich in het feestgedruis gemengd hadden, dat ze werden geïntimideerd en aangerand. Van “een man die zich voor de ogen van een meisje uitkleedde en haar vroeg hetzelfde te doen” tot “mannen die een vrouw bij de borsten grepen” en “overal aangeraakt worden op de metro”.

(lees verder onder de tweets)

Je vous laisse observer la soirée horrible que la délicatesse masculine à fait passer à beaucoup trop de femmes hier soir...



— Kateya (@KateyaV) July 16, 2018

Petite pensée aux deux abrutis qui m’ont tripotée hier soir dans la foule ainsi qu’à celui qui s’est déshabillé devant moi dans les toilettes d’un bar en me demandant de le rejoindre. On est champions du monde mais allez bien en enfer. https://t.co/o32VlthPzH — Margot Antoniazzi (@Margot_Antz) July 16, 2018

Ce n'était pas l'alcool, ni les secours. Merci de ne pas faire des agressions sexuelles un sujet de blague ou de mépris. Les victimes ont besoin de votre soutien pas que vous minimisiez leurs agressions.https://t.co/ewJxvjW9f2 https://t.co/LXIlHySf3N — Kateya (@KateyaV) July 17, 2018

Nn mals là même hier sur Lille je tenais la main à ma pote pour pas la perdre et y’a un gars il me chope en m’étranglant limite j’ai eu la chance que ma pote me sente là lâcher et à tirer mon bras direct pour le dégager mals j’étais en état de choc — Lēlē (@LeaDutoict) July 16, 2018

Bittere nasmaak

Het relaas van de vrouwen op sociale media begon nadat ene Kateya opriep de negatieve ervaringen te delen nadat ze zelf ook was lastiggevallen tijdens de viering op 15 juli. “Ik zal jullie laten zien hoe vreselijk de avond was door mannen die vrouwen lastigvielen”, schreef ze. De reacties die kwamen deelde ze vervolgens zelf opnieuw.

Er reageerden nog geen officiële instanties op de incidenten, maar de verhalen geven de WK-winst (opnieuw) een bittere nasmaak.