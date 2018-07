Elon Musk biedt excuses aan voor pedofiliebeschuldiging

De Amerikaanse miljardair Elon Musk heeft zich woensdag via Twitter geëxcuseerd voor zijn pedofiliebeschuldigingen aan het adres van een Britse speleoloog, die betrokken was bij de redding van de voetballers in een Thaise grot. Musk erkende dat zijn uitlatingen “niet gerechtvaardigd” waren.

De Britse speleoloog Vernon Unsworth had vorige week forse kritiek geuit op de duikboot die Musk had aangeboden voor de redding van de twaalf Thaise voetballers en hun coach. Volgens Unsworth was die boot compleet onbruikbaar en ging het om een PR-stunt. Musk reageerde daarop met een hele reeks hysterische tweets, waarin hij de man er onder meer van beschuldigde “een pedo” te zijn. Kort daarna verwijderde hij de tweets alweer.

Woensdag heeft Musk twee berichtjes de wereld in gestuurd om zich te verontschuldigen voor zijn tirade. “Mijn woorden kwamen er in een boze bui, nadat Unsworth verschillende onwaarheden had gezegd”, zo klinkt het. “Maar zijn acties tegen mij, rechtvaardigden mijn acties tegen hem niet. Daarom bied ik mijn verontschuldigingen aan, aan Unsworth en aan de bedrijven die ik vertegenwoordig. Het was mijn fout, en enkel die van mij.”

Vernon Unsworth had duidelijk gemaakt dat hij overwoog een klacht in te dienen tegen de topman van Tesla en SpaceX.