Muziekschool beroofd omdat hij al vier dagen frikandellen moest eten: man riskeert 37 maanden cel

Tielt - Een 27-jarige man uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor diefstallen in de muziekschool. Neill V. pleegde de feiten omdat hij “al vier dagen aan een stuk frikandellen moest eten omdat ze geen geld hadden om iets anders te kopen”. Het openbaar ministerie vorderde 37 maanden effectieve celstraf.

Op zaterdagnamiddag 19 mei legden de leerlingen van de muziekschool van Tielt een examen af. Tijdens het examen hadden ze hun kostbare spullen achtergelaten in de kisten van hun instrumenten. De beklaagde rommelde in de kisten en ging aan de haal met gsm’s, fietssleutels en een portefeuille. V. werd ter plaatse betrapt door medewerkers van de muziekschool, waarop hij de directeur bedreigde met een mes. Even later kon de politie de man bij hem thuis inrekenen.

Neill V. liep al drie eerdere veroordelingen op en zat een gevangenisstraf van 30 maanden helemaal uit. Toch blijft de man kampen met een heroïneverslaving. Op het moment van de feiten had hij medicatie ingenomen. “Mijn cliënt moet zich laten begeleiden, maar het is geen slechte gast als hij van de drugs afblijft”, aldus meester Stijn Leliaert.

De beklaagde en zijn vriendin hebben ook financiële problemen. “Ze aten al vier dagen aan een stuk frikandellen omdat ze geen geld hadden om iets anders te kopen.”

De verdediging betwistte de feiten niet. Meester Leliaert benadrukte wel dat zijn cliënt eigenlijk geen geweld heeft gebruikt. “Een echt mes was dat trouwens niet. Het ging om een multitool of plooitang”, klinkt het. Volgens een getuige zou de directeur van de muziekschool wel in de hand van de beklaagde gebeten hebben. De verdediging drong aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechter doet op 26 juli uitspraak.