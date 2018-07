Lid Secret Service overleden na beroerte tijdens bezoek Trump aan Schotland

Een lid van de Secret Service, die de Amerikaanse president en zijn gezin beschermt, is overleden in een ziekenhuis nadat hij een beroerte had gekregen tijdens het bezoek van Donald Trump aan Schotland. Dit heeft de krant Daily Mail woensdag gemeld.

Nadat hij had gepraat met de Britse premier Theresa May en de Britse koningin Elisabeth streek Trump vrijdagavond neer in Schotland om twee dagen te verblijven in zijn golfcomplex Turnberry.

Eén van de meer dan 150 meegereisde agenten van zijn Secret Service kreeg toen een beroerte. De man werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij uiteindelijk dinsdag, omringd door zijn familie, overleed.