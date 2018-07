Hij is weer fit , maar Tom De Sutter mag niet meer meetrainen bij Lokeren

Tom De Sutter mag niet meer meetrainen bij Lokeren. De 33-jarige aanvaller is pas fit na een knieoperatie maar past niet meer in de plannen van trainer Peter Maes. Hij heeft nog een contract tot 2019.

Begin juni kon u in deze krant al lezen dat De Sutter geen toekomst meer heeft bij Lokeren. Met slechts twee goals in 30 matchen loste de duurbetaalde spits de verwachtingen niet in, tot frustratie van voorzitter Roger Lambrecht. De Sutter kreeg dan ook de boodschap dat hij beter uitkijkt naar een nieuwe club en bij Lokeren verwachtten ze geen (hoge) transferprijs meer.

“De Sutter is een doelpuntenmaker geweest, met de nadruk op geweest. En met geweest zijde niks.” Deze woorden sprak Lambrecht enkele maanden geleden al uit en de statistieken van De Sutter werden er niet beter op: twee goals en vier assists. Onder trainer Peter Maes werd de 14-voudige Rode Duivel meer en meer invaller en in Play-off 2 deed hij nog amper mee. En dat voor de best betaalde speler op Daknam.

“Hij heeft nog één jaar contract bij Lokeren tot 2019, maar er is ons inderdaad gemeld hij niet meer in de plannen past”, aldus manager Didier Frenay.

Peter Maes rekent niet meer op hem. Lokeren zal blij zijn als het van zijn dure contract af is en zal financieel niet te moeilijk doen tegenover geïnteresseerde clubs. De spits mag niet op zijn dure contract blijven zitten. De Sutter zelf lijkt ons meer een huismus, maar sluit een buitenlands avontuur - pakweg de VS of Australië - niet uit. Of er interesse zal zijn van Belgische profclubs valt af te wachten. Tot nu toe circuleerde zijn naam vooral bij amateurclubs als Zwevezele of Knokke, maar die geruchten werden ook al geclassificeerd als ongefundeerd.