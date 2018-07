Twee Roemeense ramkrakers gevat na achtervolging

Heist-aan-Zee / Knokke-Heist - In de nacht van maandag op dinsdag hebben drie Roemenen een ramkraak gepleegd in een boetiek in Knokke-Heist. De daders werden gevat in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins na een achtervolging.

Drie gemaskerde mannen trokken maandagnacht met een voertuig met gestolen nummerplaat naar de kledingzaak Philipp Plein langs de Kustlaan in Knokke-Heist. Met een betonblok gooiden ze de glazen toegangsdeur in en maakten kledij buit voor een totale waarde van 64.000 euro.

Na de feiten vluchtte het trio weg richting Nederland, maar de politie zette de achtervolging in en kon de wagen in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins onderscheppen. De verdachten probeerden vervolgens te voet verder te vluchten. Twee van hen, de Roemenen V.B. (31) en A.G. (31), werden bij de lurven gevat en werden aangehouden door de onderzoeksrechter. De derde verdachte kon ontkomen. In de vluchtwagen werd een zak met kledij aangetroffen.