Zoveelste ongeval bij gevaarlijk kruispunt: vrouw overlijdt na aanrijding vrachtwagen

Kuurne / Kortrijk - Op de Brugsesteenweg in Kortrijk, aan de kruising met de Ring rond Kortrijk-Kuurne, vond dinsdagochtend een dodelijk ongeval plaats. Een fietsster overleed ter plaatse aan haar verwonding nadat ze werd aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur had haar niet op tijd opgemerkt. Politie en parket kwamen ter plaatse om het incident verder te onderzoeken. Ook de burgemeester van Kuurne arriveerde snel na de feiten: “Het is niet de eerste keer dat hier ongelukken gebeuren.”

Het ongeval vond dinsdag omstreeks 10 uur plaats. Een vrachtwagen reed aan de kruising van de Brugsesteenweg in Kortrijk en de kruising met de Ring rond Kortrijk-Kuurne een fietsster aan. Hulpdiensten snelden naar de plaats van het incident, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het gaat om een zestiger uit Bavikhove, een deelgemeente van Harelbeke, de vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De precieze omstandigheden zijn nog niet volledig duidelijk, maar het zou wel degelijk om een dodehoekongeval gaan. Het parket voert verder onderzoek uit.

“Moet iets veranderen”

Ook de burgemeester van Kuurne, Francis Benoit, kwam ter plaatse. Het is niet de eerste keer dat er een ernstig ongeval gebeurt aan de hoek van de Brugsesteenweg en de Ring rond Kortrijk-Kuurne. De man ijvert er al enkele jaren voor om werken uit te voeren aan het kruispunt, maar die zouden pas in februari 2019 uitgevoerd worden. “Dat is nog veel te lang”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Er moet dringend iets veranderen aan de verkeerssituatie daar.”

Zo raakte Joeri Verbeeck (20) er drie jaar geleden levensgevaarlijk gewond bij een dodehoekongeval. Sindsdien werkt de jongeman nog steeds aan zijn revalidatie.