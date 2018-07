Thaise voetballertjes hebben ziekenhuis verlaten

De twaalf Thaise voetballertjes en hun coach, die zeventien dagen vastzaten in een ondergelopen grot in Thailand en na een gevaarlijke internationale reddingsoperatie werden gered, hebben woensdag het ziekenhuis verlaten. Dat stelde een journalist van het Franse persbureau AFP ter plaatse vast.

De twaalf voetballers en hun 25-jarige coach kwamen op 23 juni vast te zitten in het grottencomplex van Tham Luang door het stijgende waterpeil. Op 10 juli werden uiteindelijk de laatste voetballertjes en hun coach bevrijd, na een moeilijke en wekenlange reddingsoperatie.

De bevrijde voetballertjes bleven uiteindelijk een dikke week in het Chiang Rai-ziekenhuis, waar ze een uitgebreide check-up ondergingen en ook hun ouders voor het eerst mochten zien. Volgens de artsen verkeerden ze in “een zeer goede mentale gezondheid”. Drie van de jongens werden behandeld voor lichte longontstekingen, maar verder maakten ze het allen goed. Een dokter liet eerder ook al weten dat de jongens elk gemiddeld twee kilo zijn afgevallen.

Woensdag stapten de voetballertjes in minibusjes voor het ziekenhuis. Om 18.00 uur (13.00 uur Belgische tijd) staan ze de pers te woord.

Wonder

De Belgische duiker Ben Reymenants noemt het een wonder dat alle jongens veilig naar buiten werden gebracht. “Je hebt meer kans om de Staatsloterij te winnen dan om dit te overleven. Het is echt een mirakel”, vertelde hij bij NOS.

“Het draaide allemaal om snelheid. Doordat ze zo lang stillagen, raakten ze in een soort winterslaap”, legt hij verder uit. “Hun hartslag ging heel erg naar beneden, hun ademhaling ook. Dat kwam ook doordat ze zo mager waren, ze hadden geen lichaamsvet meer.”

Volgens de Belg was het moeilijkste stuk een U-bocht halverwege de route. Daar moesten ze door een opening van nog geen halve meter groot, die ook nog eens onder water stond. “Dat was voor die kinderen heel eng. Ze zien in die cocon niks. Ze weten dat er iemand voor en achter was, maar als je niet wordt vastgepakt is dat heel eng.”

Uiteindelijk hoefde er niet veel gedoken te worden, omdat er al veel water was weggepompt. “Het was vooral klauteren door slijk en modder, dat was heel zwaar.”