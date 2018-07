Brandweerzones kunnen vraag om wespennesten te verdelgen niet meer bijhouden: “Maar begin er vooral ook niet zelf aan”

Door de aanhoudende warmte en droogte is de wespenpopulatie in ons land de voorbije weken fors gegroeid. Brandweerzones kunnen de vraag om wespennesten te verdelgen dan ook maar moeilijk bijhouden, waardoor veel mensen in een wachtrij belanden. Dan maar zelf verdelgen? “Geen goed idee”, klinkt het kort.

We hebben een heel mooi voorjaar achter de rug, beleven momenteel een warme zomer en ook de komende weken belooft het nog niet snel af te koelen. “De gunstige weersomstandigheden hebben inderdaad een positief effect gehad op de levenscyclus van de wespenkolonies. Ze krijgen energie van de zon en voeden zich met insecten, die door het mooie weer heel talrijk aanwezig zijn”, zegt Samuel De Rycke, voorzitter van Aculea, de bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt.

Ook de aanhoudende droogte heeft een gunstig effect op wespennesten. “Heel wat nesten bevinden zich onder de grond. Als het veel regent, spoelen die nesten weg. Maar nu kunnen ze zonder probleem overleven”, zegt De Rycke, die overigens benadrukt dat we elk jaar rond dezelfde periode met een piek te maken krijgen.

Verdubbeling

Benny Bosloirs, initiatiefnemer van wespennest.vlaanderen, een portaal waar je een wespennest kan melden, ziet sinds maandag alvast een verdubbeling in het aantal aanvragen om een nest te verdelgen. “Vooral uit de regio’s Oost - en West-Vlaanderen krijgen we het meest aantal aanvragen”, zegt hij. Uit navraag blijkt inderdaad dat ze bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West al enkele dagen gemiddeld vijftig oproepen voor het verdelgen van wespennesten krijgen. Dat zijn er ongeveer dertig meer dan op een normale dag in de zomerperiode. “Er komen meer aanvragen binnen dan dat we er kunnen verwerken”, aldus woordvoerder Alain Habils.

Gevolg: heel wat mensen bellen naar het noodnummer 112, dat doorgaans enkel dient voor noodoproepen. “Het verwijderen van wespennesten is geen hoofdtaak van de brandweer”, zegt Bosloirs. “We raden de mensen dus aan om naar het algemeen nummer van de lokale brandweer te bellen, zodat het noodnummer 112 beschikbaar blijft voor dringende interventies. Dat is nog steeds de hoofdtaak van de brandweer.”

(lees verder onder de foto)

Foto: ibo

Doe het niet zelf

En hoewel de brandweerkorpsen zo veel mogelijk wespennesten op korte tijd probeert te verdelgen, zijn heel wat mensen intussen in een wachtrij beland. Sommigen krijgen zelfs pas na vier dagen de brandweer over de vloer. Wie niet zo lang wil wachten, kan wel een beroep doen op private verdelgingsfirma’s. “Al loop je vandaag het risico dat die bedrijven vandaag hun telefoon niet opnemen, omwille van het bouwverlof”, zegt Bosloirs.

Zelf verdelgen dan maar? “Neen”, klinkt het kort. “Als je een wespennest ziet aan je huis of in je tuin, probeer dan vooral uit de buurt te blijven. Ga er ook niet op af met een doe-het-zelfmiddel. Maar wie niet ervaren is, loopt zelfs een levensgevaarlijk risico. Eén wespensteek kan je doorgaans nog verwerken. Maar van twintig wespensteken ga je al snel zware gevolgen dragen”, besluit Bosloirs.