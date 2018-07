Gianluigi Buffon is zijn record zo goed als kwijt: Engelse topclub maakt van Braziliaan nieuwe duurste doelman ooit

Al zeventien jaar gaat Gianluigi Buffon door het leven als de duurste doelman ter wereld. ‘Gigi’ ruilde in 2001 Parma voor Juventus voor liefst 53 miljoen euro. Een record dat nu verbroken gaat worden. Niet door Thibaut Courtois maar door Alisson Becker.

Verschillende bronnen, waaronder de BBC en Sky Italia, melden namelijk dat Liverpool een recordbedrag tussen de 70 en 75 miljoen euro op tafel gaat leggen voor de Braziliaan van AS Roma. Het zou gaan om een basisbedrag rond de 60 miljoen plus bonussen. De transfer zou enkel nog het papierwerk missen en een afspraak over hoe er betaald zal worden.

Alisson, de Braziliaanse nummer één op het WK, zou al gebeld hebben met Liverpool-coach Jürgen Klopp en een transfer naar Anfield wel zien zitten. Hij zal met de Reds dan ook in overleg gaan omtrent een contract. The Guardian meldt wel dat er ook al medische testen gepland worden. Wat meteen slecht nieuws is voor Loris Karius én Simon Mignolet.

Alisson kwam pas in de zomer van 2016 naar Roma, dat 8 miljoen betaalde aan Internacional. In zijn eerste seizoen was hij vooral bankzitter achter Wojciech Szczesny. Toen die naar Juventus verhuisde, nam de 25-jarige Braziliaan over en bewees hij één van de beste doelmannen ter wereld te zijn met een topseizoen in de Serie A.