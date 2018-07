Voor deze ‘Rode Duivel-doet-al’ begint het feest nu pas: van Rusland recht naar Tomorrowland

Of het nu Roberto Martinez is die op zoek is naar videobeelden, Kevin De Bruyne die wil relaxen met een housetrack of Tomorrowland dat nog een gaatje heeft: ze kloppen allemaal op dezelfde deur. Die van Mousa El Habchi (41), de Rode Duivel-doet-al. En zeggen dat het allemaal begon toen - wie anders - Georges Leekens een artistieke ingeving had. Of zoiets.