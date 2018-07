Brusselse brandweer is niet tweetalig genoeg, klaagt N-VA

Volgens de N-VA zijn er te weinig Nederlandstalige brandweerlui in Brussel. “Bovendien nemen de Brusselse politici de klachten van ondermaatse tweetaligheid niet serieus”, zegt Kamerlid Brecht Vermeulen. “En dat is mogelijk gevaarlijk voor de veiligheid, want de Brusselse brandweer opereert meer en meer in Vlaanderen.”