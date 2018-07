Voortvluchtige gangster daagt politie uit met controversieel filmpje nadat hij stiekem het land weer in kwam

Een veroordeelde misdadiger blijft de Britse politie uitdagen op sociale media. De voortvluchtige 34-jarige poseert in een video fier voor het hoofdkwartier nadat hij stiekem het land weer was ingeslopen. Eerder postte hij al filmpjes waarin hij mensen uitlegt hoe ze het land moeten uit geraken wanneer ze gezocht worden.

Sam Walker is geen doetje. De 34-jarige gangster maakte in 2008, toen hij veroordeeld werd, deel uit van een bende die dealde in onder meer heroïne, crack, luxewagens, juwelen en veel meer. De uit Liverpool afkomstige Brit zou daar zelf tot 2.800 euro per dag mee verdiend hebben. Daarnaast liep hij in totaal al meer dan 100 veroordelingen op, voornamelijk door roekeloos rijgedrag. Hij bedreigde de Engelse beloftevolle voetballer Ross Barkley ook al met de dood.

Een maand geleden haalde Walker alle Britse krantenkoppen door in een YouTube-filmpje uit de doeken te doen hoe hij als voortvluchtige toch het Verenigd Koninkrijk uit wist te geraken. Hij trok naar Sierra Leone, het Afrikaanse land waar hij gezien wordt als een held voor de vele giften die hij doet aan goede doelen.

Maar Walker is onverzadigbaar, zo blijkt nu een nieuw filmpje is opgedoken. Daarin lacht hij de politie vierkant uit. Op de beelden is te zien hoe hij met een helikopter het land weer in geraakt en hoe hij met een klaarstaande wagen wegrijdt naar het Hilton-hotel in Liverpool om daar de nacht door te brengen. Fier poseert hij op een foto voor het hoofdkwartier van de politie. “Wat zouden ze doen als ze wisten dat ik hier was”, zegt hij. Op een ander beeld is te zien hoe hij achter een politiewagen rijdt die net een huiszoeking bij hem kwam uitvoeren en hij dat grappig vindt.

“Hier is de video van hoe ik ben teruggekomen van Sierra Leone, ondanks dat de politie zei dat ze me zouden oppakken als ik terugkwam”, schept Walker op Facebook op tegen vrienden, vernam The Mirror. “Ze hebben mijn deur vannacht ingeschopt om me te zoeken en me weer op te sluiten, maar dat lukte niet. Ze wilden niet dat ik naar Afrika ging om mensen te helpen door me te beschuldigen van dingen die ik niet gedaan heb. En dan zei de politie nog dat ze me zouden arresteren bij mijn terugkomst. Daarom heb ik deze video gemaakt. Sorry, maar jullie hebben geen kans. Blijf de deur van mijn appartement intrappen en ik blijf video’s posten van hoe slecht jullie als politie en overheid zijn.”