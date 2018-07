Zo overdadig woont een maffiabaas: Italiaanse politie geeft foto’s vrij van het luxe-interieur tijdens inval

De politie heeft beelden vrijgegeven van de inval die het deed in de woning van een kopstuk van een Italiaanse maffiafamilie. Daarop is te zien in welke overdadige luxe die woont. Bij de politieactie werden 31 maffiosi opgepakt.

De Italiaanse politie viel dinsdag binnen in de woningen van leden van Casamonica, een grote maffiafamilie. 250 agenten namen deel aan de grootschalige actie. Zij slaagden erin om 31 maffiosi op te pakken.

De belangrijkste arrestatie is die van Giuseppe Casamonica, een van de kopstukken van de familie. Hij zou zich met de andere maffiosi schuldig gemaakt hebben aan drugshandel, afpersing en het geven van valse leningen.

Dat het maffiabestaan Casamonica geen windeieren heeft gelegd, is te zien op foto’s die de politie woensdag openbaar gemaakt heeft. Daarop zie je de agenten tijdens de inval in het overdadig luxueuze huis van het kopstuk. In het huis zie je overal gouden meubels, marmer en een porseleinen standbeeld. Het geeft een goed beeld van hoe rijk de maffiosi zijn.

Bij de huiszoeking werden in zijn huis 50.000 euro in cash, bankrekeningen, luxehorloges en auto’s aangetroffen.

Ook de gewezen profbokser Domenico Spada werd opgepakt.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE