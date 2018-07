Duiker in levensgevaar na ongeval op werf in Aalst

Aalst - Een duiker van een gespecialiseerde firma is woensdagmiddag afgevoerd naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. De man was vermoedelijk onder een betonblok gekomen tijdens werkzaamheden onder water waardoor zijn zuurstoftoevoer werd afgesneden.

Twee van zijn collega’s probeerden de man te redden, maar kwamen hierdoor zelf in de problemen. Zij zouden echter niet in levensgevaar verkeren.

De hulpdiensten kwamen zeer snel ter plaatse. Zij reanimeerden de eerste duiker gedurende een halfuur tot ze opnieuw een polsslag voelden. Nadien is hij in allerijl naar het OLV afgevoerd. Momenteel verkeert hij nog in levensgevaar.

Burgemeester Christoph D’Haese kwam zelf ter plaatse en was bijzonder aangedaan door het tragisch ongeval, dat gebeurde rond 12.45 uur. “Zijn medewerkers en baas verkeren in shock. Ik had echt te doen met hen, maar was wel ontroerd door de solidariteit die er heerste.”

Momenteel laat de stad Aalst onderwaterwerken uitvoeren aan de brug op het kruispunt van de Leo Gheeraerdtslaan en de Brusselse Steenweg. De bedoeling van de werken is om de darmwanden daar te verstevigen en een nieuwe sluis te plaatsen om op termijn de vaarbaarheid te verbeteren.