Kris Peeters: “Kans op harde Brexit is reëel. We moeten Vlaamse bedrijven beter voorbereiden”

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) wil de Belgische bedrijven beter voorbereiden op de mogelijkheid van een “harde Brexit”. Zo komt er tegen september een impactscan die de mogelijke impact van de Brexit en van een “harde Brexit’ bedrijf per bedrijf in kaart brengt. “Zonder paniek te creëren willen we de alertheid bij de bedrijven wel verhogen”, zo zei Peeters na afloop van een overleg tussen de Belgische Brexit High Level Group en Europees Brexit-onderhandelaar Michel Barnier.

De zenuwen over de Brexit staan strak gespannen. Nadat de Britse premier Theresa May onlangs haar langverwachte witboek voor de Brexit had bekendgemaakt, stapten meerdere Brexit-hardliners, onder wie Brexit-minister David Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, op uit haar regering. De verdeeldheid over de te volgen strategie veroorzaakte een crisis in de regering-May.

Vanuit België worden de Brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU met argusogen gevolgd. Samen met de leden van de Brexit High Level Group, onder leiding van graaf Paul Buysse, had Peeters woensdag een gesprek met Europees Brexit-onderhandelaar Michel Barnier. Die laatste gaf na afloop van de vergadering geen commentaar.

Minister Peeters wil wel een aantal bijkomende maatregelen nemen om de Belgische bedrijven voor te bereiden op de mogelijke impact van de Brexit en op de mogelijkheid van een ‘no deal scenario’ of een “harde Brexit”. “De potentiële gevolgen voor onze economie zijn groot. Bedrijven moeten dan ook hun voorzorgen nemen”, aldus Peeters.

Zo zullen bedrijven in september een impactscan op maat kunnen krijgen. Bedrijven moeten dan een vragenlijst invullen en kunnen dan de potentiële impact van de Brexit op hun onderneming in kaart laten brengen. Verder komt er een centrale website bij de FOD Economie met alle relevante informatie. En de FOD zal tot slot ook een communicatiecampagne uitwerken over de Brexit.

“Een harde Brexit is nog afwendbaar, maar we willen de alertheid van de bedrijven verhogen, zonder daarbij in paniek te schieten”, zegt Peeters. Volgens graaf Buysse “stijgt de bezorgdheid bij iedereen rond de tafel”. “Het is nu kwestie om onze ondernemingen zo goed mogelijk voor te bereiden en in te dekken. We moeten uiterst voorzichtig zijn, want in dit dossier gaat iedereen verliezen”, aldus Buysse.