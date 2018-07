Schip keert terug naar haven Zeebrugge door vier transmigranten in machinekamer

Een schip is maandagavond teruggekeerd naar de haven van Zeebrugge nadat vier transmigranten waren aangetroffen in de machinekamer. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een van de Marokkaanse vluchtelingen werd gedagvaard voor het binnendringen in de haven.

De politie was eerder op de dag al opgeroepen toen meerdere transmigranten via de meertouwen aan boord van het schip probeerden te geraken. Tijdens een zoekactie met drie politieploegen en vier migratiehonden werden twee Algerijnen en een Libiër ontdekt.

Later op de dag vertrok het schip, maar bij het buitenvaren van de haven van Zeebrugge bleek dat enkele transmigranten zich verstopt hadden in de machinekamer. Daarom besloot de kapitein om terug te keren naar de haven. Uiteindelijk werden vier Marokkanen aangetroffen. Een van hen werd al meermaals betrapt in de haven van Zeebrugge en zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Er hangt de havenindringer wellicht een effectieve celstraf van zes maanden boven het hoofd.

De lokale politie van Brugge hield dinsdagavond in Zeebrugge een actie die gericht was op transmigranten. Tijdens de actie werden 23 mensen zonder papieren opgepakt. Een van hen had een groot keukenmes en twee cuttermessen op zak. Het parket heeft de Irakees via snelrecht gedagvaard voor verboden wapenbezit.

