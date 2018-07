Heel Vlaanderen leefde met hem mee toen hij doodsbedreigingen kreeg. Maar Rik Remmery bleef bitter achter. “Ze lieten me allemaal vallen, ook het koningshuis”

Een gesprek met Rik Remmery (65) is tweetonig. Wanneer hij over vandaag praat, klinkt hij blij en strijdvaardig: Rik is een actie gestart tegen besnijdenis van meisjes én hij wil weer in de voedselproductie. Maar wanneer hij het over het verleden heeft, slaat de toon om: “De politiek en het koningshuis hebben me na de zaak-Remmery niet gesteund.”