Racing Genk haalt Colombiaanse verdediger

Genk - Racing Genk heeft zich versterkt met de 20-jarige Colombiaan Jhon Lucumi. Dat hebben de Limburgers woensdag bekendgemaakt. De verdediger ondertekent in Genk een contract voor vier jaar.

Lucumi komt over van Deportivo Cali in zijn thuisland. Hij is linksvoetig en kan zowel op de linksachter als centraal in de verdediging postvatten. Lucumi speelde twee interlands met de Colombiaanse U20 en krijgt bij Genk rugnummer 33.

Genk opent de Jupiler Pro League met een verplaatsing op 29 juli naar Lokeren. Voordien, op 26 juli, doet het Limburgse team zijn intrede in de kwalificatierondes van de Europa League.