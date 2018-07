Vijf kinderen komen om in brand in New York

Vijf kinderen tussen de twee en dertien jaar oud zijn na een brand in New York om het leven gekomen. De brand was volgens de politie afgelopen vrijdag uitgebroken in een pand van drie verdiepingen in Union City.

Een meisje (5) en haar nichtje (2) stierven in de brand, haar broertje (7) uren later in het ziekenhuis. Een andere broer (13) overleed zondag en nu is ook een zusje (4) aan haar verwondingen bezweken. Dat schreef de Jersey Journal woensdag. De gezondheidstoestand van de oudste broer was naar verluidt stabiel.

Foto: AP

Rond de dertig mensen werden door de brand dakloos. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Op een fondsenwerving op het internet was tegen dinsdag al 40.000 dollar (34.000 euro) verzameld om de nabestaanden van de zwaar getroffen familie te ondersteunen. (belga)