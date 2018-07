Studente (24) aangerand op Gentse Feesten: “Elke vezel in mijn lijf begint weer te trillen als ik aan dat moment denk”

Gent - Een 24-jarige studente is zaterdag aangerand op de Gentse Feesten. Een onbekende man greep haar plots in haar kruis. Ze greep de dader nog vast, maar hij wist te vluchten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan, laat ze aan onze redactie weten. De politie is een onderzoek gestart.

De twintiger was zaterdagavond rond 23.00 uur op het Mardi Gras-gedeelte van de Gentse Feesten toen een man haar in de schaamstreek betastte bij het passeren. “Het was een duidelijke kneep, recht in mijn geslachtsdelen, door mijn rok heen”, schrijft ze over het incident op sociale media. “Laf. Degoutant. En allesbehalve per ongeluk.”

De studente was geschokt, maar wist de dader nog vast te grijpen. Hij wist echter los te komen en te vluchten. “Jij probeerde je zo snel mogelijk uit te voeten te maken, van niets gebarend. Een glimp van spijt of opgelatenheid toonde je niet.”

Laffe daad

De jonge vrouw geeft aan stevig in haar schoenen te staan, maar het incident heeft veel indruk gemaakt. “Elke vezel in mijn lijf begint weer te trillen als ik aan dat moment terugdenk. Van woede en verontwaardiging. Dat jij deze laffe daad dúrft te stellen zonder verpinken. Dat jij dat blijkbaar normaal vindt. En dat je denkt er nog gewoon mee weg te kunnen komen ook.”

Aangifte

Ze heeft woensdag aangifte gedaan bij de politie, die heel meegaand was, laat ze aan onze redactie weten. De politie was al een onderzoek gestart op basis van haar bericht, maar was blij dat ze in persoon haar verhaal kwam doen om meer informatie te geven.

Het slachtoffer beschrijft de man die haar betastte als een oudere, kalende man met gezichtsbeharing en gebruinde huid. Op het moment van de feiten droeg hij een polo of een hemd. Getuigen kunnen terecht bij de politie.