Dronken man die vriendin gijzelde in Laken, vrijgelaten onder voorwaarden

De 42-jarige man die maandag zijn levenspartner gijzelde in Laken, is voorwaardelijk vrijgelaten nadat hij in verdenking werd gesteld van valse bedreiging met een aanslag en verboden wapendracht, zo meldt het parket van Brussel woensdag. Hij was op straat opgepakt in staat van dronkenschap en verklaarde zijn gedrag door het drankmisbruik.

De man had maandagavond aan de politie gemeld dat hij zijn vriendin gijzelde in een woning in de Paleizenstraat over de Bruggen in Laken. Hij dreigde er ook mee een zuurstoffles tot ontploffing te brengen.

De politie kon hem op de openbare weg inrekenen. De zuurstoffles werd in het appartement onschadelijk gemaakt. Niemand raakte gewond.

Het onderzoek moet nog aantonen of de vrouw effectief vastgehouden en geslagen werd. De man was bij de politie en het gerecht bekend, vooral vanwege verkeersinbreuken.

(belga)