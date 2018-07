Vanaf wanneer kan je een kind alleen laten aan zee?

Nadat vier kinderen dinsdag nipt aan de verdrinkingsdood zijn ontsnapt in Blankenberge, roepen de kustredders ouders op om hun kind geen enkele seconde uit het oog te verliezen. Maar vanaf wanneer mag je als ouder eigenlijk je kind met een gerust hart alleen laten zwemmen in de zee? Bestaat er zoiets als een psychologische of zelfs biologische leeftijdsgrens? Twee experts geven hun visie.

Vier kinderen tussen tien en elf jaar zijn dinsdag in Blankenberge aan de dood ontsnapt toen ze zonder begeleiding in de zee gingen zwemmen. Opvallend: van hun ouders was er op dat moment geen spoor. ...