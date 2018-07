Moorden, prostitutie, kilo’s coke en extreem geweld: het hallucinante verhaal van de topgangster die we eerst uitwezen en nu weer moeten opsporen

Een slechterik van de ergste soort, zo omschrijven Belgische speurders Safet Rustemi (33). Toch werd hij, ondanks een lange openstaande gevangenisstraf, door de Dienst Vreemdelingenzaken het land uitgezet. Dat hij sinds vorige week op de ‘Most Wanted’-lijst van de federale politie staat, laat de Albanese pooier niet aan zijn hart komen. Hij geniet met volle teugen in zijn resort op Velipojë Beach. Betaald met misdaadgeld.

Safet Rustemi was voorbestemd om crimineel te worden. Ongeveer zijn hele familie leeft van drugshandel en prostitutie. Zelfs het familiehotel in Velipojë is voor het grootste deel betaald met geld ...