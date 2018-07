Voor de roem, de stad en vooral de familie: waarom Courtois op weg is naar Real Madrid

Hij is in blijde verwachting van zijn transfer naar Real Madrid, maar waarom is die eigenlijk zo dringend? Bij Chelsea zit hij toch ook goed? Akkoord. Maar genoeg gefacetimed, denkt Thibaut Courtois. Nog groter dan zijn liefde voor Spanje is de liefde voor zijn twee kinderen, die hij opnieuw vaker wil zien. En tussendoor kan hij, wie weet, de Champions League eens winnen.

Helaas: de nieuwe coach van Chelsea, Maurizio Sarri, wou er vanmiddag niks over kwijt. “Ik praat niet over de transfermarkt, ik ben een van de weinige managers die daar geen interesse in heeft”, zei de ...