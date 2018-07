6.000 euro schade na ongeval met vluchtmisdrijf, en maar liefst 160 wagens kunnen van de dader zijn

Blankenberge - Een vrouw uit Blankenberge heeft voor 6.000 euro schade aan haar wagen na een ongeval met vluchtmisdrijf. Een grijze Peugeot ramde haar Volkswagen en reed weg. Een buurtbewoner zag een deel van de nummerplaat, maar volgens de politie komen liefst 160 wagens in aanmerking.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag in de Van Mullemstraat, waar de eigenares van de auto in de lokale fitness werkt. Haar Volkswagen Golf kreeg een flinke beuk van een bestuurder die daarna vluchtmisdrijf pleegde.

Recent model

“Mijn deur is ingedeukt, mijn chassis geplooid en mijn spiegel is stuk. Na heen wat heen en weer geloop tussen de garage en de verzekeringsmaatschappij blijken de kosten op te lopen tot 6.000 euro”, aldus Nadine Ackx. Ze werd verwittigd door een buurtbewoner die het incident zag gebeuren. “Het gaat om een kleine grijze Peugeot, een redelijk recent model. De getuige zag enkel de letters AEX op de nummerplaat, waardoor er wel een aanwijzing is.”

Belgische nummerplaat

Maar dat wil niet zeggen dat de dader van het ongeval en het vluchtmisdrijf meteen gevonden zal worden. Omdat de nummerplaat maar deels gelezen kon worden, komen er heel wat auto's in aanmerking. “Volgens de politie zouden er in België 160 wagens aan de beschrijving voldoen. Wat wel zeker is, is dat het om een Belgische nummerplaat gaat. Maar begin maar eens te zoeken”, vervolgt Ackx. “De dader moet uit de De Smet De Naeyerlaan gekomen zijn om naar de markt te rijden, maar heeft dan de bocht gemist. Misschien had de bestuurder gedronken of had hij geen geldige verzekering. Anders vlucht je toch niet zomaar? De wagen van de tegenpartij moet toch ook zwaar beschadigd zijn?”

Wrang gevoel

De politie onderzoekt de zaak, al verwacht Nadine Ackx niet direct een doorbraak. De vrouw blijft achter met een wrang gevoel. Haar wagen is nog maar net twee jaar oud. Normaal gezien komt ze altijd met de fiets naar haar werk, maar deze keer had ze uitzonderlijk de auto genomen. Het noodlot sloeg dus genadeloos toe."Ik begrijp ook dat de politie tijdens de zomer nog heel wat andere zaken aan het hoofd heeft. Ik hoop wel dat dit goed onderzocht wordt, want ik word boos bij gedachte dat de dader gewoon vrijuit gaat terwijl ik met de gebakken peren zit. Dit gaat mij heel wat kosten.”