“Proficiat u krijgt een militair ereteken eerste klasse: dat is dan 14,99 euro”

Of ze nu dertig jaar dienst hebben of ISIS bombardeerden vanuit een F16. Belgische militairen die gelauwerd worden met een medaille, moeten die zelf betalen. “Maar dat zorgde in het verleden voor zoveel wrevel bij de manschappen dat Defensie nu heeft beslist om de eretekens vanaf 1 oktober zelf te betalen”, zegt Yves Huwart van legervakbond ACMP.

Het leger is gul met het uitreiken van eretekens en medailles, dat is geweten en dat zie je ook op militaire parades zoals het defilé tijdens de Nationale feestdag. Maar wist u dat een militair die medailles zelf moet kopen?

Het brevet dat bij een onderscheiding hoort, is gratis. Het ereteken zelf niet. “Iedere militair ontvangt een individuele kledingvergoeding. Met dat budget kan hij ook medailles kopen”, zegt Sonja Van Loo van Defensie.

“De prijzen zijn enigszins afhankelijk van het type medaille dat de militair ontvangt. Maar het zorgt al jaren voor wrevel bij de manschappen. Zeker wanneer ze na een buitenlandse missie met het nodige protocol gedecoreerd worden met een medaille die ze zelf hebben moeten kopen. Gelukkig zijn sommigen oversten daar creatief in en betalen ze die eretekens met het spaarpotje dat in de kazerne is aangelegd. In de bar bijvoorbeeld”, zegt Yves Huwart van politievakbond ACMP.

Op de website van het bedrijf waar de medailles worden besteld, zien we dat een militair die een militair ereteken eerste klasse krijgt, daar 14,99 euro moet voor betalen, een ereteken voor een buitenlandse gewapende opdracht waar men aan deelgenomen heeft, kost 16,87 euro. Wie benoemd wordt tot kroonorde commandeur, moet daar zelfs 168,65 euro voor neertellen. Militairen die sinds de aanslagen in ons land plaatsen waar veel volk komt bewaken, zoals stations en luchthavens, krijgen/kopen daarvoor een medaille Vigilant Guardian (13,12 euro).

Vigilant Guardian-decoratie: 13,12 euro Foto: rr

“Omdat Defensie die medailles in het groot aankoopt, kunnen die prijzen soms nog wat naar beneden”, verduidelijkt Huwart.

Toch zijn er volgens Defensie enkele uitzonderingen. “Een eervolle onderscheiding die postuum wordt toegekend, wordt door Defensie zelf betaalt. Dat geldt ook voor een ereteken voor een daad van moed en toewijding. En in het najaar worden alle decoraties gratis”, zegt Sonia Van Loo.

Bij wijze van geste naar het personeel van Defensie is er nu een Koninklijk Besluit dat zegt dat alle eervolle onderscheidingen na 1 oktober van dit jaar gratis zullen zijn. Het is te zeggen dat Defensie zelf de kosten zal dragen en niet meer de militairen zelf.