Voorzitter Europese Commissie is “nonens” over zijn vermeende dronken optreden beu: “Ik vraag respect”

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, moet niets weten van de berichten dat hij bij de NAVO-top in Brussel van vorige week gedronken had. Daar moest Luxemburger bij een diner ondersteund worden door regeringsleiders. “Eerlijk gezegd heb ik geen tijd voor zulke onbeduidende nonsens. Ik vraag om respect.”

Er ontstond vorige week commotie over beelden vanop het galadiner na de NAVO-top in Brussel. Te zien was hoe voorzitter van de Europese Commissie Juncker amper enkele treden kon trotseren. De waggelende 63-jarige Luxemburger moest worden ondersteund door de Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse premier Mark Rutte en het Oekraïense staatshoofd Petro Porosjenko om een valpartij te vermijden.

Naar eigen zeggen kwam dat door zenuwpijnen in zijn been. Woensdag benadrukte Juncker dat nogmaals op een persconferentie. “Het is verbazingwekkend hoeveel mensen expert zijn als het over mijn medische conditie gaat”, zei hij, zo meldt De Telegraaf. “Ja, ik had kramp in mijn been, maar er waren veel belangrijker zaken om op te concentreren op de NAVO-top dan mijn gezondheidstoestand.”

Nonsens

De Commissievoorzitter benadrukte dat er absoluut geen drank in het spel was. “Dat was afgelopen woensdag zo, net als vanochtend, vanavond en morgenochtend.” Juncker liet in duidelijke taal weten klaar te zijn met het onderwerp. “Eerlijk gezegd heb ik geen tijd voor zulke onbeduidende nonsens. Ik vraag om respect.”