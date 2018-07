Bizar: koppel gearresteerd na achtervolging, maar gaat nadien breedlachend op de foto met politie

Een arrestatie van een koppel in de Amerikaanse staat Florida heeft donderdagnacht een wel zeer vreemde wending genomen. Nadat Matthew White en zijn vriendin Amber Taynor werden geklist door de agenten van Volusia County, werd iedereen even bijeengeroepen om een groepsfoto te maken. En daarbij kon zopas gearresteerde stel het niet laten om hun mooiste lach boven te halen.

De euforie bij de agenten viel weliswaar te begrijpen. White en Taynor waren als sinds mei op de vlucht na verschillende misdrijven te hebben gepleegd. Maar ondanks hun inspanningen leek hun speurtocht telkenmale op niks uit te draaien.

Tot afgelopen donderdagnacht. Enkele agenten hadden toevallig het koppel gespot in een gestolen wagen nabij Interstate 95, waarna een grootscheepse politieachtervolging werd gestart. Een helikopter hield de wagen nauwlettend in de gaten, terwijl een spijkermat ervoor moest zorgen dat de bestuurder de controle over het stuur verloor. Met succes: uiteindelijk moesten White en Taynor de auto tot stilstand brengen en hun vlucht te voet voortzetten. Kort nadien werden ze gevat.

Mugshots

Een flinke opsteker voor Volusia County Sheriff’s Office, die de succesvolle nacht met een foto wilde delen op sociale media. Dat het koppel daarbij ook hun mooiste lach zou bovenhalen, was echter een grappige verrassing voor de agenten. Meteen nadien mochten ze zelfs even de foto goedkeuren vooraleer ze samen werden meegenomen naar het politiekantoor. Daar verging hen het lachen al snel, getuige de mugshots die daar werden genomen.

White en Taynor worden onder meer aangeklaagd voor verscheidene diefstallen, inbraken en drugsbezit.