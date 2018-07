Zweden getroffen door tientallen bosbranden

Ook in Zweden heeft het al weken niet meer geregend. In heel het land woeden intussen enkele tientallen bosbranden. De autoriteiten hebben, via het Uniemechanisme voor civiele bescherming, hulp gevraagd aan de Europese Unie. Toeristen wordt gevraagd om voorzichtig te zijn.

De Zweedse brandweer is woensdagnamiddag bezig met het blussen van 44 brandhaarden. Voor de risicozones zijn evacuatiebevelen uitgevaardigd. Het gaat vooral om de centraalgelegen provincies Gävleborg, Jämtland en Dalarna. Er vielen nog geen slachtoffers.

De Zweedse civiele bescherming meldt dat twee Italiaanse blusvliegtuigen en zes Noorse helikopers naar het centrum van het land gestuurd zijn. De Zweedse civiele bescherming vroeg versterking omdat het zelf over onvoldoende materiaal en personeel beschikt.

In een persbericht zegt de hulpdienst SOS Alarm dat het aantal branden woensdag “waarschijnlijk” kan stijgen.

Ook in het noorden van het land, aan de poolcirkel, woeden branden. Zo zijn in de rand van de stad Jökkmokk, populair bij toeristen in de winter en net binnen de poolcirkel, vijf branden geteld. “Het is al twaalf jaar geleden dat we hier zo zware branden hadden.”