Burgemeester laat White Residence sluiten: tientallen toeristen moeten onveilig vakantieverblijf verlaten

Nieuwpoort - Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) liet vakantieverblijf White Residence in de Albert 1-laan in Nieuwpoort om veiligheidsredenen sluiten. Veel gasten reageren vol ongeloof.

De White Residence telt 49 appartementen, goed voor 374 slaapplaatsen. Wie voor deze zomer geboekt had, moet onverrichter zake terug keren naar huis of op zoek gaan naar ander logies. Ze kunnen er niet om lachen.

“Wij wisten van niets” zegt een man die net met zijn gezin uit Gent arriveert. “Ik heb het zopas gelezen op een briefje dat aan de voordeur hangt. Dit gebouw is maar vijf weken per jaar open. Mijn vraag is simpel: waarom sluit de burgemeester dit gebouw precies nu? Dat had hij voor of na de vakantie moeten doen. Ze weten dit al jaren. Dit is een grotendeels beschermd gebouw en Monumenten en Landschappen houdt elke verandering tegen. Ik vind dat schandalig.”

“Als er brand uitbreekt in dat gebouw en er zijn slachtoffers, dan zou men mij verwijten dat ik het niet eerder gesloten had,”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke. Hij onderstreept ook dat de Gezinsbond, die voor de boekingen in de White Residence instaat, een oplossing zal uitwerken onder de vorm van terugbetaling of een vakantie in een ander verblijf.

Nieuw bouwproject?

Volgens één van de gasten zitten er andere plannen achter de sluiting. Die zou de verkoop moeten versnellen en de weg openen voor een nieuw bouwproject. De White Residence staat al lang te koop.Het gebouw straalt klasse uit met zijn art deco look.

“De eigenaars hebben een jaar de tijd gekregen om zich aan het nieuwe decreet aan te passen”, zegt burgemeester Vanden Broucke. "Ik heb mij de vraag gesteld: is dit gebouw nog in orde? De brandweercommandant antwoordde mij : ik val van mijn stoel. In de White Residence is gewoon niets reglementair. Alle punten die gecontroleerd moesten worden zijn negatief. Zo zijn er geen veilige evacuatiemogelijkheden in dit vier verdiepingen tellende gebouw met veel hout. Er zijn geen brandwerende deuren, sommige evacuatiedeuren draaien in de verkeerde richting, één van de vluchtladders is enkel te bereiken via een ander appartement, waarvan je eerst de sleutel moet halen en in het trappenhuis is geen verluchtingskoepel. Het is een open gebouw zonder compartimenten, waar rook en vuur zich ontzettend snel kunnen verspreiden."

Niets reglementair

"De gebreken zijn bovendien van die aard dat ze niet vlug verholpen kunnen worden", aldus nog de burgemeester. "We hebben de uitbater hierover aangesproken en hem gevraagd om de nodige stappen te zetten, maar hij geeft niet thuis. Ook op onze door een deurwaarder betekende finale uitnodiging, kwam er niet de minste reactie. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van wie hier woont en werkt. Het gebouw is zelfs niet aangemeld bij Toerisme Vlaanderen. Het is bangelijk."

"Weet je : die sluiting was mijn gemakkelijkste beslissing ooit. Het is goed of het is slecht en dit gebouw is over de hele lijn slecht. Dat Monumenten en Landschappen alles tegenhoudt, slaat nergens op. Er zijn zoveel andere voorbeelden, ook in onze stad, waar dat wel kon.”