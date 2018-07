President Trump gaat opnieuw lijnrecht tegen eigen veiligheidsdiensten in: “Rusland viseert de VS niet meer”

Rusland voert geen aanvallen meer uit op Amerikaanse bedrijven, de regering en andere instanties. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag gezegd. Een opmerkelijke uitspraak, want daarmee gaat hij lijnrecht in tegen zijn eigen hoofd van de inlichtingendiensten.

Trump kwam deze week onder vuur te liggen vanwege zijn opmerkingen tijdens een persconferentie met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Zo zei de Amerikaanse president maandag in Helsinki, waar de top plaatsvond, dat hij geen reden ziet waarom Moskou zich in 2016 zou hebben gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen -ondanks bewijzen van zijn eigen inlichtingendiensten die het tegendeel aantonen. Ondertussen kwam Trump schoorvoetend terug op zijn woorden, maar niet voordat hij bakken kritiek kreeg.

Waarschuwingssignalen roodgloeiend

Woensdag ging de Amerikaanse president bij een persconferentie opnieuw in tegen de bevindingen van zijn eigen diensten. Op de vraag of Rusland Amerikaanse bedrijven, de regering of andere instanties viseert, antwoordde Trump glashelder: “Nee.”

Afgelopen vrijdag zei Dan Coats, de republikeinse Director of National Intelligence, echter nog dat de waarschuwingssignalen voor cyberbedreigingen tegenover de VS “roodgloeiend” staan. Volgens Coats komen de dreigingen uit China, Iran, Noord-Korea, maar zeker ook Rusland.

“Geen andere president zo streng voor Rusland”

Trump zei verder nog dat hij absoluut geen zachte hand hanteert ten opzichte van Rusland. “Nooit eerder was er een president zo streng voor Rusland als ik”, klonk het. “President Poetin weet dit beter dan wie ook, en zeker beter dan de media. Poetin is daar niet gelukkig mee.”